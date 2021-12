Decoração de Natal começa a mudar visual da cidade

A menos de um mês para o Natal, aos poucos, a capital baiana vai ganhando luzes e decorações temáticas. A Secretaria Municipal da Ordem Pública (Semop), por meio da assessoria de imprensa, informou que a instalação da decoração natalina em vários pontos da cidade deve ser finalizada no próximo dia 5.

Apesar de ainda tímida, luzes em cores variadas e presépios já estão presentes nas fachadas de muitos estabelecimentos comerciais e residenciais da capital.

Há quem diga que o verdadeiro sentido do Natal é o amor, mas muitos não dispensam os elementos que compõe a festa. É o caso do empresário André Dias, proprietário de uma loja de produtos para pessoas com deficiência.

Há 12 anos acostumado a decorar sua loja, localizada no bairro de Amaralina, este ano ele foi além do orçamento previsto e gastou R$ 50 mil com um grande presépio formado por 19 bonecos em movimento, além do cenário e iluminação cênica.

Trata-se do projeto Arte dos Bonecos, que tem chamado a atenção de quem passa pelo local. "A ideia é transformar o presépio em um marco do Natal de Salvador e chamar a atenção de turistas, amigos e moradores da região", explica o empresário.

A tradicional cena do nascimento de Jesus foi adaptada para versão regional, com personagens típicos nordestinos. Bumba meu boi, carneiros, galos, burros e vaqueiros compõem o cenário que busca aproximar o conto religioso da cultura sertaneja.

Segundo o empresário, a montagem durou 40 dias e os gastos ainda não acabaram. "Como todos os bonecos são motorizados, frequentemente dão defeito e precisam ser trocados. Fora os custos com energia. Também tivemos que colocar uma cerca elétrica para inibir a ação de vândalos", conta André.

É impossível passar pela avenida Professor Magalhães Neto e não notar a decoração do Hospital da Bahia. Milhares de lâmpadas em LED ocupam a fachada do imóvel. A aposentada Jéssica Miranda dos Santos, 62 anos, que passa diariamente pelo local, disse que se sentiu contagiada. "Hoje (ontem) mesmo montarei minha árvore", disse.

Na avenida Professor Magalhães Neto, a fachada do Hospital da Bahia chama a atenção de quem passa pelo local (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

"Assim que chegar em casa, vou limpar e montar minha árvore. Meus netinhos já tinham me cobrado. Amo essa época do ano. Esquecemos um pouco dos problemas e celebramos a família e os amigos", disse Jéssica.

Consumismo

Para o cristão Lourival Soares Brito, 43 anos, as pessoas não sabem o verdadeiro significado da data e confundem consumismo com solidariedade. "O Natal se tornou um culto comercial que visa render muito dinheiro. Tirar dos pobres e engordar os ricos. É uma festa de ilusão onde muitos se desesperam porque não podem comprar um presentinho para os parentes".

O centro da cidade, a Barra, as avenidas Afrânio Peixoto (Suburbana) e Centenário, o Dique do Tororó, a orla da Ribeira e de bairros onde ocorrem os festejos da época ganharão iluminação e imagens, segundo informações da Semop.

A decoração especial também vai iluminar as ruas da Lapinha, largo do Papagaio e rua Direta do Uruguai. Na avenida Suburbana, as luzes cobrirão todo o trecho entre a Baixa do Fiscal e Paripe.

O diretor de Iluminação da Semop, Hélder Campos, disse que os recursos e equipamentos usados vão oferecer ao público um espetáculo mais bonito que o do ano passado. "Temos certeza que a população vai gostar do novo projeto de iluminação".

adblock ativo