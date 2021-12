Decoração de casas mobiliza famílias na época natalina

O cenário se atualiza todos os anos com novos enfeites, personagens e luzes. Pessoas ou famílias inteiras se movimentam para reviver a cena da criança pobre que nasce numa gruta, rodeada pelos pais igualmente pobres, pastores e animais. Independentemente da crença, são poucos os que se fazem impassíveis diante do fato ocorrido há dois mil anos: o nascimento de Jesus de Nazaré, no presépio de Belém.

O nascimento do Menino Deus no presépio vem acompanhado por novos e velhos símbolos: o Papai Noel, inspirado no bispo São Nicolau (que viveu no século IV, na atual Turquia), as estrelas e bolas natalinas, as imagens de anjos. Tudo lembra esta mística do Natal. "Tudo isso resume a espera pelo Deus que vem", explica o padre Manoel Filho, da Arquidiocese de Salvador.

O economista Antoniel Pereira da Silva monta em sua casa, no sobrado 90 da Rua da Mouraria, talvez o presépio com o maior número de peças da cidade.

Ao todo são quase quatro mil objetos, entre casas, animais, que recriam em miniaturas cenários de Salvador, Japão, África, Europa medieval, dentre outros. A intenção? O autor responde: "Mostrar que o nascimento de Cristo é um presente e uma realidade para todos os povos", aponta.

Também formado em filosofia, Antoniel constrói sozinho o seu presépio há quase 40 anos. Este ano, ele ficará exposto até a festa do Bonfim. "Antes eu tirava no Dia de Reis, mas deixarei até a Lavagem do Bonfim para que as pessoas tenham mais tempo para visitar", explicou.

Tradição familiar - Também apaixonado por presépios é o produtor cultural e curador Dimitri Ganzelevitch. Ateu confesso, ele diz que mantém a tradição por motivos culturais. "É uma tradição familiar que nutro deste os 5 ou 6 anos", diz Ganzelevitch, que é francês, mas nascido em Marrocos.

Mesmo sem professar um credo, ele diz entender que "a religiosidade tem sido uma força determinante na formação da cultura, e algumas características precisam ser mantidas". Ele possui presépios da Guatemala, da França, de Portugal e do Peru. Este ano, exibiu nas janelas de sua casa dois, um baiano e outro mexicano.

"O presépio baiano eu deixo sempre, pois tem identidade com a cultura local", explica. Nas imagens, há Nossa Senhora dando de mamar ao Menino Jesus e São José possui traços africanos. Há também os capoeiristas, além dos torcedores do Bahia e do Vitória.

Até 2011, Dimitri realizou, na Rua Direita de Santo Antônio, um concurso de presépios. Ele admite que é uma cultura difícil de se promover, embora não esteja completamente morta. "Ano passado, cedi um presépio à Igreja do Boqueirão, mas esqueceram de colocar o Menino Jesus no Natal", exemplifica.

Dedicação - Na Rua Régis Pacheco, no bairro do Uruguai, é a casa 121 que chama a atenção. A dona de casa Maria José Sacramento mobiliza todos os nove irmãos e demais parentes para realizar as ornamentações do Natal. "Sou apaixonada pelo Natal, vou à Missa do Galo", conta.

Desde as escadas até o banheiro há lembranças para o dia. Na sala principal, um dos três sofás foi retirado para dar espaço à grande árvore. "Fico feliz porque vejo que muitos vizinhos começaram a enfeitar mais suas casas", comenta Maria José.

Na Rua Castro Neves, em Brotas, fica evidente o trabalho de dona Vilma Ribeiro, que começa a decorar a casa desde setembro. Ao todo são quase 20 mil lâmpadas piscas-piscas.

