Decon e Procon autuam duas concessionárias em Salvador

Duas concessionárias de veículos, denunciadas por estarem restringindo a garantia legal do consumidor referente aos carros novos comercializados, foram autuadas na manhã desta terça-feira, 7, em Salvador, por uma operação conjunta da Delegacia do Consumidor (Decon) e Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Os responsáveis pela Fiori e Retirauto, instaladas no Retiro, foram intimados a prestarem esclarecimentos.

Durante a Operação União Garantida, os fiscais do Procon e os investigadores da Decon analisaram todos os manuais de garantia dos carros, comercializados pelas concessionárias, e identificaram cláusulas que impossibilitam, exoneram e até mesmo atenuam as responsabilidades do fornecedor em relação ao reparo do produto – práticas consideradas abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

De acordo com a superintendente do Procon-BA, Gracieli Leal, as concessionárias fornecem informações genéricas no manual, que não especificam claramente as condições de troca e reparo dos produtos, podendo induzir o consumidor ao erro. “Por isso, é importante que antes de adquirir o produto o consumidor procure ler o contrato de adesão atentamente e, em caso de dúvidas, procure o órgão para que elas sejam esclarecidas”, alertou.

Os fornecedores também não garantem o reparo de todas as peças do carro. Para eles, a culpa é do consumidor, quando ocorrem defeitos. “A peça já pode conter vício de fábrica, configurando tal prática, além de cláusula abusiva e consequentemente nula, crime tipificado no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, pois o mau uso deve ser provado e não presumido”, afirmou o delegado Oscar Vieira, titular da Decon.

Segundo o delegado, por essa razão, os fornecedores foram intimados a prestarem esclarecimentos na Delegacia do Consumidor. O primeiro depoimento será dado pelo Diretor Geral da Fiori, no dia 16 deste mês, a partir das 15h, na sede da Delegacia – Avenida Carlos Gomes, nº 746, Centro (1º Andar).

