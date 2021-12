Decon apreende mais de 300 camisas falsas de equipes da Copa

Mais de 300 camisas das seleções que disputarão a Copa do Mundo, clubes brasileiros e estrangeiros, além de produtos esportivos foram apreendidos em uma operação da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon). Os artigos eram comercializados nas lojas Casarão dos Esportes e Paulo dos Esportes, no Comério.

De acordo com a delegada Carla Santos Ramos, titular da Decon, esta foi a primeira ação destinada ao combate de produtos licenciados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) com alusão à Copa do Mundo. E até o final da competição outras ações serão realizadas juntamente com outros órgãos públicos para combater a pirataria.

O empresário Paulo César Silva Cunha, de 50 anos, proprietário das duas lojas foi ouvido e liberado depois de lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele vai responder por crime de violação de propriedade industrial e também por desacato, porque agrediu verbalmente um dos investigadores no momento da apreensão dos produtos, informou a Polícia Civil.

