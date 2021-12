Decon apreende 40 ingressos para partida entre Bósnia e Irã

Policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) apreenderam 40 ingressos para a partida entre Bósnia e Irã nesta quarta-feira, 25. Desses bilhetes, 32 pertenciam a dois nigerianos e os outro oito pertenciam a três brasileiros. Os cambistas foram conduzidas à sede da Decon, na Rua Carlos Gomes, e liberados depois de a delegada titular Carla Ramos lavrar os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).

Nos quatro jogos da primeira fase da Copa do Mundo, realizados na Arena Fonte Nova, já foram apreendidos, no total, 128 ingressos oficiais no entorno do estádio com 39 pessoas (parte delas estrangeira) que tentavam comercializá-los por preços acima dos estipulados pela FIFA.

Jogos anteriores

No primeiro jogo oficial da Copa da FIFA em Salvador, entre Holanda e Espanha, no dia 12, foram apreendidos 33 ingressos em mãos de 12 cambistas - oito brasileiros, dois franceses, um iraniano e um espanhol. Na partida entre Alemanha e Portugal, dia 16, houve a apreensão de 17 ingressos que seriam vendidos clandestinamente por sete pessoas - um austríaco, um francês, um inglês, um alemão e três brasileiros.

No jogo entre França e Suíça, no dia 20, os policiais apreenderam 38 ingressos com um grupo de 15 pessoas - seis alemães, três americanos, dois franceses, dois suíços e dois brasileiros.

A delegada Carla Ramos adverte que, segundo o Estatuto do Torcedor, é crime comercializar ingressos por valores acima do descrito no bilhete. "Quem desistir de assistir aos jogos pode acessar o site da FIFA e renegociar a recompra do ingresso e a devolução do dinheiro empregado", recomenda.

A operação policial no entorno da Arena Fonte Nova é realizada com o apoio da Delegacia de Repressão ao Estelionato e Outras Fraudes (DREOF) e da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap) e será mantida nos jogos das próximas fases da Copa programados para a capital baiana.

