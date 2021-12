Declarações de coordenador do curso de Medicina provocam reações

Leia também:

“É abominável o teor dos argumentos, lamentável. Não é possível que exista hoje no mundo alguém, com uma posição importante numa instituição de ensino, que defenda posições discriminatórias, reacionárias, como essas que o professor Natalino emitiu”, foi a reação de Naomar Almeida Filho, reitor da Universidade Federal Da Bahia (Ufba), às declarações de Antônio Natalino Dantas, chefe do colegiado da Faculdade de Medicina da Ufba.

Em reunião com José Tavares Neto, diretor da faculdade de Medicina, o reitor pediu o afastamento do professor do cargo de chefe do colegiado. “Não posso demiti-lo porque ele foi eleito pelos professores, mas nesse momento eu estou requerendo ao colegiado de Medicina seu afastamento do cargo”, diz.

Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo" e à emissora de rádio "Band News FM", Dantas atribui ao “baixo QI dos baianos” a nota 2 obtida pelo curso no Enade. O professor culpou ainda o sistema de cotas para afro-descendentes pelo mau desempenho. “A prova foi feita com alunos do primeiro semestre e do último semestre. Pode estar havendo uma contaminação das cotas e influência da transformação curricular nesse resultado”, disse.

Reações às declarações do professor foram imediatas. Em nota oficial, o diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da Ufba (Damed) declara que “as declarações feitas pelo Coordenador de curso Antônio Natalino Dantas embasam-se nas idéias de “contaminação” racial, determinismo genético e inferioridade dos povos, as quais legitimaram a escravidão e os campos de concentração nazistas. Além de racista, o professor se mostrou, mais uma vez, tecnicamente incapaz de exercer seu cargo”.

Os estudantes da faculdade planejam um ato público, às 8h da próxima segunda-feira, 5, em repúdio às declarações do professor e pedindo seu afastamento do cargo. “Não concordamos, em absoluto, com as declarações preconceituosas, que culpam os estudantes, ou pior, o baixo QI dos baianos pelo mau desempenho da faculdade“, declara o estudante do 5º semestre e membro do diretório acadêmico, Gabriel Schnitman, 20.

O diretor da faculdade acha que “foi uma declaração infeliz”, mas que o barulho em relação a ela está desviando o assunto do principal problema, “que é a situação em que a faculdade se encontra”. “O ensino é cada vez pior, e nós sabemos disso desde 2004, quando escrevemos um relatório pedindo providências à reitoria, incluindo a anulação do vestibular daquele ano. As providências foram nulas”.

Racismo - Dantas, que é baiano, citou que tal inferioridade de inteligência justificaria, entre outras coisas, o baixo desenvolvimento sócio-econômico do Estado, "apesar das grandes riquezas naturais", a popularidade do berimbau, "o típico instrumento de quem tem poucos neurônios", e a música de grupos tradicionais, como o Olodum, que ele qualificou como "barulho".

A reação às declarações do professor aconteceram também no Senado. O assunto dominou as discussões na casa na tarde desta quarta-feira. O senador César Borges (DEM - BA) pediu a aprovação de um voto de censura, assinada por senadores do PT, DEM, PMDB e PSDB, além do presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB - RN). A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), ligada ao Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), declarou que vai apurar as declarações de Natalino.

A ação administrativa do MPF vai investigar a suposta discriminação "racial ou de procedência" do coordenador. O procedimento foi instaurado pelo procurador Vladimir Aras, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), ligada ao MPF. Ele também solicitou oficialmente informações da Reitoria da universidade sobre as providências que adotará em relação às declarações. "Como professor e coordenador do curso da UFBA, Dantas possui uma função pública e está sujeito à lei de improbidade administrativa na hipótese de dano moral

*Com informações de Danilo Fraga, do A TARDE, e Agência Estado

