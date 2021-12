Debate entre Leandro Karnal e Gilles Lipovetsky tem ingressos esgotados

Estão esgotados os ingressos para a segunda conferência do Fronteiras Braskem do Pensamento 2018, que vai promover um debate entre o historiador e escritor Leandro Karnal e o filósofo francês Gilles Lipovetsky. O encontro acontece no dia 17 de setembro, às 20h30, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Um dos mais populares intelectuais brasileiros, Karnal utiliza o bom-humor para estimular a reflexão sobre temas que ajudam a compreender a realidade do país e o ser humano. Já o francês Lipovetsky é um dos pensadores mais originais da atualidade e propõe a discussão sobre hipermodernidade.

Quem não conseguiu comprar ingresso para essa conferência, ainda pode garantir a participação na palestra do físico teórico, professor e escritor brasileiro Marcelo Gleiser, que acontece no dia 15 de outubro. Internacionalmente reconhecido no meio acadêmico, Gleiser é professor de física e astronomia e já recebeu o prêmio Presidential Faculty Fellows Award, da Casa Branca, por sua dedicação à pesquisa e ao ensino. Ele se dedica ao estudo da origem do universo, da matéria e da vida na Terra.

Os ingressos para a palestra de Gleiser custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e estão à venda nas bilheterias do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, pelo site Ingresso Rápido.

