Debate com jornalistas experientes acontece em Salvador

Com o objetivo de promover a troca de informações entre jornalistas e estudantes de ensino médio e de comunicação, acontece, nos dias 23 e 24 de setembro, o "Pauta do Dia". O evento começa a partir das 19h e segue até as 21h, na Livraria Saraiva, no Shopping da Bahia (Caminho das Árvores). A entrada custa R$ 10.

A proposta é que os jornalistas convidados compartilhem suas experiências com o público, aproximando a teoria da prática e fomentando conhecimento geral sobre o jornalismo. Matérias, coberturas especiais, rotina, desafios da profissão e área de atuação serão alguns dos tópicos abordados no encontro.

No primeiro dia de debate, Levi Vasconcellos fala de política, Eduardo Bastos sobre cultura e Marjorie Moura traz a economia. Já no segundo, Alexandre Lyrio aborda o cotidiano, Gabriela Cruz a moda e Felipe Paranhos o esporte.

As inscrições serão feitas no local e quem comparecer aos dois dias do evento paga apenas R$ 15.

