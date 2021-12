De sorteios a DJ, lojas investem para atrair clientes. Confira o funcionamento

Buscando atrair os clientes durante a Black Friday, nesta sexta-feira, 23, a maioria dos shoppings de Salvador terão seu horário convencional estendido ou na hora de abrir ou na de fechar.

Para incentivar as compras, de decoração chamativa a música alta, vale de tudo. No Shopping Bela Vista, por exemplo, será instalado um Cubo de LED na Praça de Alimentação para exibir as principais promoções das lojas.

Já nos shoppings Salvador e Salvador Norte, clientes que comprarem R$ 350,00 e R$ 250,00, respectivamente em cada estabelecimento, irão concorrer a cinco cupons de compras nos valores de R$10 e R$ 5 mil.

O Shopping Paralela por sua vez, aposta na redução de preços do estacionamento. De sexta até o domingo, 25, o preço será único, no valor de R$ 6, independentemente do tempo que o cliente permanecer no shopping.

Além de produtos em promoção, quem for as unidades GBarbosa do Costa Azul e Iguatemi irá encontrar um DJ para embalar as compras. O estabelecimento começa a ação especial já nesta quinta, 22, por volta das 0h. A rede também promete dividir o consumo em até 20 vezes com parcela mínima de R$ 24,00.

