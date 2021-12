De Marchi destaca papel das distribuidoras na expansão do gás natural

Durante palestra no Simpósio Regulação e Competitividade no Novo Mercado de Gás, Gustavo de Marchi, presidente da Comissão Nacional de Energia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), falou do papel das distribuidoras na expansão do uso do gás natural.

O evento é promovido pelo Grupo A TARDE em parceria com a Comissão Especial de Energia da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA) e acontece nesta quarta-feira, 26, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

O advogado lembrou, durante sua exposição, que a regulação das fases de extração, produção, escoamento e transporte do gás são de competência da União.

Para De Marchi, as distribuidoras terão papel preponderante para desenvolvimento da infraestrutura e universalização do consumo.

O presidente do colegiado ainda apontou os possíveis eixos do novo mercado de gás: promoção da concorrência, harmonização das regulações estaduais e federal, remoção das barreiras tributárias e integração do setor de gás com setores elétricos e industrial.

Ao defender o marco regulatório do setor no país, Gustavo de Marchi afirmou é necessário levar proposições de temas ao Congresso Nacional para aprimorar o mercado. O advogado frisa que o barateamento do gás não ocorrerá sem política de incentivo público para o setor.

Segundo o especialista, os Estados precisam se atentar para abertura do mercado, com atenção especial a pontos como privatização de distribuidoras, criação de agência reguladora para gás canalizado e transparência nos contratos.

