De Ferry ou pela estrada? Saiba qual a opção mais econômica

Os dias de transtorno para os usuários do Sistema Ferryboat, com filas de até 6h e momentos em que nenhuma das sete embarcações estavam disponíveis para fazer a travessia, fizeram com que alguns usuários deixassem de utilizar o serviço e descobrissem que a estrada pode ser mais econômica do que a viagem por mar. O dentista Rubem Araújo, 55 anos, é um exemplo. Para ele, a economia de tempo e o menor estresse durante o deslocamento foram justamente os fatores que o levaram a realizar por terra suas viagens para Nazaré, município localizado há cerca de 250 km de Salvador.

"Pegava o ferry de horário marcado, mas tinha o tempo de deslocamento da minha casa [em Lauro de Freitas] e o gasto com estacionamento também para ir comprar uma passagem", diz o dentista, que comparou os gastos que tem quando utiliza o transporte marítimo e vai pela estrada até Nazaré. Desde o início da intervenção da Agerba no sistema ferryboat, em setembro de 2012, a venda de passagens por hora marcada foi suspensa.

Segundo ele, seu veículo, um modelo pick-up, faz 10 km/l de gasolina e gasta R$ 70 para realizar os 250 km que separam as duas cidades. Ele conta que abastece o carro com gasolina a R$ 2,75, em um posto no distrito de Humildes, localizado a cerca de 110 Km de Salvador. Utilizando o ferryboat, Rubem paga R$ 42,40 na tarifa do veículo e mais R$ 7,90 pelos dois passageiros que vão com ele. Além disso, a distância entre o Terminal de Bom Despacho (em Itaparica) e Nazaré é de 90 km. No total, o dentista afirma que desembolsa cerca de R$ 80 para atravessar pelo mar, sem contar a distância da sua casa até o Terminal de São Joaquim, cerca de 35 km.

O tempo de deslocamento também foi um item utilizado como comparação por Rubem. Sem levar em consideração as filas que chegaram a ser de 6h nas festas de final de ano, o dentista diz que gasta cerca de 3h indo por terra e 2h45min utilizando o ferry junto com os 80 km entre Bom Despacho e Nazaré. "A estrada é boa, por isso prefiro ir por fora. Não tenho transtornos. Só cansa um pouco, mas gosto de dirigir", afirma.

O economista Luiz Mario Vieira calculou as despesas e o tempo em outros deslocamentos que podem ser realizados através do Sistema Ferry Boat ou pela estrada. A ida ao município de Santo Antonio de Jesus em um carro popular, com consumo de 12 km/l, é mais barata pela estrada do que pelo mar, segundo os cálculos. A diferença é de R$ 8,96, considerando o preço da gasolina a R$ 2,98 e a travessia sendo realizada em dias úteis, quando a tarifa é de R$ 33,30 para os carros pequenos. O tempo da viagem é praticamente o mesmo nas duas modalidades de transporte, considerando a espera de até uma hora no terminal marítimo.

As viagens para cidades como Itacaré, Camamu, Valença e Maraú ficaram cerca de R$ 10 mais caras indo pela estrada, de acordo com os cálculos de Luiz. No entanto, se o carro tiver mais do que três pessoas, as despesas ficam equivalentes, já que cada passageiro paga R$ 3,95 pelo bilhete no Ferry Boat. Quanto à duração da viagem, a escolha pela estrada pode acrescentar em até uma hora o tempo de deslocamento.

Por outro lado, quanto mais próximo for o destino do Terminal de Bom Despacho, mais desvantajoso é ir pela estrada. O viajante que optar ir de carro para Itaparica gastará cerca de R$ 30 a mais do que se for pelo ferry, em uma viagem de aproximadamente 2h30. Através do sistema marítimo, o tempo de viagem é de pouco mais de 1h20, sem contar o tempo de espera para o embarque.

Ponte Salvador-Itaparica - O governador Jaques Wagner assinou na última segunda-feira, 25, um acordo de cooperação técnica entre o Estado e os municípios de Salvador, Vera Cruz, Itaparica e Jaguaripe, que terão interferência com as obras da ponte Salvador-Itaparica. A ponte de 12 km deve reduzir a distância de 24 municípios para a capital baiana. Na ocasião, o governador prometeu lançar o edital para a concessão da ponte em 2014.

Internacional Marítima - A intervenção da Agerba no Sistema Ferryboat está prevista para terminar no próximo dia 12 (terça-feira), segundo informações da coluna Tempo Presente do A TARDE desta terça-feira,5. O governo vai cancelar o contrato com a TWB e contratará emergencialmente a Internacional Marítima, empresa do Maranhão, para operar o sistema pelos próximos seis meses.

