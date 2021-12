De 37 praias avaliadas, 12 são impróprias para o banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aconselha o banhista a evitar a praia de Periperi (saída de acesso à praia, após travessia da via férrea), Penha (em frente à barraca do Valença), Bogari (em frente ao Colégio da PM), Pedra Furada (rua Rio Negro, em frente à ladeira que dá acesso à praia), Roma (rua Prof. Roberto Correia, junto à descida de acesso à praia, fundo do Hospital São Jorge), Ondina (próxima a escada de acesso à praia) e Rio Vermelho (em frente à igreja de N. Sra. Santana).



O banho também é desaconselhado em Amaralina (em frente à rua do Balneário), Armação (em frente ao clube Inter Pass), Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas), Corsário (atrás da antiga fábrica da Brahma e em frente ao posto Salva-Vidas Patamares). Segundo resolução Conama, uma praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresenta resultado superior a mil coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2.500 coliformes termotolerantes, 2 mil Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 ml de água.



Em período de chuva, as praias podem ser contaminadas por detritos das ruas, via galerias pluviais. Em dias de sol, o banho é desaconselhado próximo a saída de esgotos, desembocadura dos rios urbanos, córregos e canais de drenagem.

adblock ativo