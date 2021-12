Data de novo exame vai ser divulgada pela OAB

O tradicional exame da 1ª fase da Ordem dos Advogados, que seria realizado neste domingo, 24, na Unijorge, Campus 1, Paralela, foi adiado depois que os candidatos enfrentaram momentos de pânico.



O advogado Elimar Mello, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela organização da prova, compareceu ao local para ajudar a conter a situação.



Mello explicou ao A TARDE que apesar de ter ocorrido este incidente na Unijorge, o exame aconteceu normalmente no interior da Bahia e em todo o país . "Estamos vendo a melhor forma de viabilizar a aplicação em Salvador", disse. Questionado sobre a segurança nos espaços onde ocorrem as provas, o representante da FGV na Bahia respondeu que as devidas providências vão ser tomadas.



"Desde quando a FVG começou a aplicar a prova, há quatro anos, nunca passamos por esta situação, mas quando realizamos os exames da ordem, Polícia Militar e orgão de trânsito são informados".



O Presidente da Ordem dos Advogados (OAB-BA) Luiz Viana Queiroz, deslocou-se para a Unijorge assim que soube do ocorrido . "Vou acompanhar o caso, mas o importante é que ninguém ficou ferido e o exame foi suspenso", disse.



Já a presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem na Bahia, Betha Brito, destacou que o papel da OAB-BA é fiscalizar o exame. " Nós acompanhamos a aplicação das provas, mas quem trata da logística de segurança é a FGV", explicou.



Institucional



Por meio de nota à imprensa, o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) informou que frequentemente o Prédio 1 do Campus Paralela é alugado para realização de provas e concursos, e que nessas ocasiões os locatários assumem a totalidade e operação do espaço, sendo responsáveis por limpeza, acesso, segurança e demais atividades para funcionamento do local.



A Unijorge informou, ainda, que nunca existiu incidente deste tipo no campus e, assim que tomou conhecimento, concedeu o acesso às centrais de monitoramento e polícia para atuarem com a agilidade necessária, e esteve presente até ser solucionada a situação.



A Ordem dos Advogados do Brasil publicou, no site da instituição, que "a OAB repudia atos de ameaças de violência e cobra o combate duro contra essas práticas, dentro do que a lei permite e respeitando o Estado Democrático de Direito".



Na nota consta também que será divulgada, ao longo da próxima semana, a nova data para a realização do XX Exame de Ordem Unificado, para os candidatos inscritos na cidade de Salvador.

