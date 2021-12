Data da prova da OAB em Salvador será definida no dia 27

A data da aplicação da prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Salvador será definida em reunião na próxima quarta-feira, 27. De acordo com a assessoria da OAB, seção Bahia, representantes da entidade vão se reunir durante a manhã no Rio de Janeiro para discutir quando o exame será aplicado na capital baiana.

A prova em Salvador, que seria aplicada neste domingo, 24, foi suspensa após o bacharel em direito, Frank Oliveira da Costa, ameaçar explodir a Unijorge, que era o local da aplicação da prova. O rapaz ficou durante quatro horas dentro da unidade com uma suposta bomba presa ao corpo.

Após a rendição, a polícia descobriu que artefato na verdade não tinha explosivos e, sim, balas de gengibre. Mas a ameaça foi suficiente para causar pânico e correria na instituição, onde cerca de 3 mil iriam realizar a prova da OAB.

Frank, que foi liberado ainda no domingo, acusava a OAB de ser responsável por seu fracasso 18 vezes em tentar passar no exame da Ordem.

<GALERIA ID=20623/>

adblock ativo