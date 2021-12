Daniela Mercury surpreende e faz flash mob em Shopping de Salvador

A cantora Daniela Mercury surpreendeu quem passava no Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores, na tarde desta quinta, 1º. Acompanhada de bailarinos, ela apareceu na praça de alimentação do primeiro piso do estabelecimento dançando Banzeiro, a música de trabalho da artista para este Carnaval.

A ação antecedeu a coletiva de imprensa da cantora para anunciar as novidades para a festa momesca deste ano. A folia de Daniela começa já na quinta-feira (08), com a tradicional Pipoca da Rainha, que, este ano, completa 20 anos. Para comemorar, ela vai promover um grande baile e, para tanto, convocou todos os foliões a comparecerem no circuito Barra-Ondina fantasiados. Neste dia, a saída da Pipoca da Rainha está programada para às 22h.

"Este é o carnaval do Banzeiro. Banzeiro, para mim, é alegria, é mistura, e é isso que é o nosso Carnaval".

No sábado (10), a cantora leva a Pipoca para o município de Barreiras, na região centro-oeste da Bahia. Esta é a primeira vez que Daniela deixa a capital baiana durante o Carnaval para animar a festa no interior do estado.

No domingo (11), ela retorna a Salvador para puxar o bloco Crocodilo, no circuito Barra-Ondina, às 18h. No dia seguinte, ela segue no mesmo bloco, no entanto, promete uma noite especial: em cima do trio, ela receberá o grafiteiro baiano Marcos Costa, conhecido como Cabuloso.

Durante a apresentação, o artista irá grafitar o figurino da cantora e dos bailarinos com o tema "orixá tecnológico". Eles estarão vestidos de branco e terão o figurino pintado enquanto dançam. Nesta noite, ela comemora os 25 anos do segundo disco da carreira da cantora, O Canto da Cidade.

No último dia de esta, Daniela volta aos braços da pipoca, desta vez, no Campo Grande, às 14h. Neste dia, ela vai promover uma espécie de eleição: “Vamos escolher, juntos, um samba para assumir a presidência da República, em referência a minha música ‘Samba Presidente’. Vai ser uma bagunça, assim como está o nosso país. Eu não poderia deixar de me posicionar”, brincou.

A cantora disse, durante a coletiva, que se sente uma “revolucionária” por ter trazido a cantora Pabllo Vittar pela primeira vez para o Carnaval de Salvador. "Ela é uma diva pop, quebra paradigmas e traz uma humanidade incrível. Ela se tornou um grande aprendizado para o país. Já está na hora de a gente lidar com a sexualidade de forma tranquila", disse.

Luana Almeida Daniela Mercury surpreende e faz flash mob em Shopping de Salvador

