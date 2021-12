Daniela fecha maratona de shows com Ilê Aiyê, Olodum e Didá

A cantora Daniela Mercury fechou nesta quarta-feira, 1, a última noite do Réveillon de Salvador, em mais uma edição do tradicional projeto Pôr do Som. O show contou com a participação dos convidados Ilê Aiyê, Olodum e Banda Didá.

Com um público de mais de 55 mil pessoas na praça Cairu, no Comércio, Daniela homenageou a música afro brasileira, além de personalidades como o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e Dorival Caymmi.

"Hoje é dia de celebrar a negritude, as lutas políticas contra o racismo, a força percussiva dessa terra que é a alma da Bahia, que comemora os 40 anos do ilê Aiyê, 35 do Olodum e os 20 da Didá", declarou Daniela, que chegou ao local da festa acompanhada da esposa, a jornalista Malu Verçosa.

No repertório, Daniela trouxe sucessos como "Só No Balanço do Mar", "Prefixo de Verão" e "Jeito Faceiro". Além disso, Daniela contou uma música inédita chamada "Duas Vozes", que compôs em parceria com Marcelo Quintanilha em homenagem ao Ilê e ao Olodum.

O afoxé Filhos de Gandhy, que completa 65 anos, o Malê Debalê, que celebra 35 anos, o Araketu, o Comanches e o Apaches do Tororó também foram homenageados.

"Mistura maior"

O presidente do Ilê Ayiê, Vovô do Ilê, ressaltou que a cultura afro foi representada nos dias de festa, mas afirmou que esperava a participação de um bloco afro na noite da virada, quando se apresentaram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Saulo e Pablo.

"Foi uma festa diferente do que estamos acostumados e a proposta é promissora, a tendência é melhor. Acho que cabe uma mistura maior. No dia da virada caberia um bloco afro, para mostrar que a Bahia é diferente", disse.

Projeto criado por Daniela Mercury, o Pôr do Som é realizado há 15 anos, sempre no primeiro dia do ano em Salvador. Pela primeira vez a festa, que é gratuita, foi realizada na praça Cairu, o que foi visto com bons olhos pela idealizadora.

"Eu amo esse lugar, só me lembro das canções que falam do Mercado Modelo, considero aqui o lugar mais bonito da Bahia. Esse contraste da Cidade Alta com a Cidade Baixa, achei de um acerto tamanho a escolha desse lugar e espero que se perpetue", afirmou Daniela.

adblock ativo