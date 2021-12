Dançarino "Nego Pom" morre no Hospital do Subúrbio

O dançarino e backing vocal da banda Guettho é Guettho, Marcos Vinícius Santos de Jesus, 32 anos, conhecido como Nego Pom, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta quarta-feira, 22, no Hospital do Subúrbio. A informação foi confirmada por médicos da unidade hospitalar aos familiares da vítima, por volta das 15h.

O artista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde terça, 21, após ser apedrejado e baleado com cinco tiros na cabeça e em diversas partes do corpo, no bairro de Nova Constituinte.

Diante das versões sobre o caso, o dançarino do Guettho é Guettho Ari Santos afirmou ao A TARDE que Nego Pom não tinha envolvimento com o mundo do crime. Segundo ele, a vítima cortou caminho na localidade conhecida como Congo, para fazer a cobrança do cachê de um show realizado pela banda Hit Halls.

Nego Pom teria sido confundido com um possível inimigo e atacado por traficantes que atuam no bairro. A vítima deixa a esposa Vaniele Andrade, 22 anos, e quatro filhos.

O caso está sendo investigado pelo Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso até as 16h desta quarta.

