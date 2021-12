Dançarino "Nego Pom" é enterrado em Salvador

O corpo do dançarino e backing vocal da banda Guettho é Guettho, Marcos Venicio Santos de Jesus, 32 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira, 23, no Cemitério Municipal de Pirajá, em Salvador.

O artista morreu na tarde de quarta-feira, 22, no Hospital do Subúrbio, onde estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital desde terça, 21, após ser apedrejado e baleado com cinco tiros na cabeça e em diversas partes do corpo, por volta das 15h, no bairro de Nova Constituinte, no Subúrbio Ferroviário.

Segundo informações da 5ª Delegacia Territoral (DT/Periperi), a suspeita é de que o dançarino tenha sido vítima de latrocínio, pois a motocicleta e outros pertences dele, como celular e carteira foram levados.

Ainda de acordo com a 5º DT, o boletim de ocorrência do posto policial do Hospital do Subúrbio traz informações de que a esposa da vítima relatou que o marido a deixou no trabalho, por volta das 14h, e seguiu para o bairro de Periperi para acertar um show. Às 16h, ela foi informada sobre o crime.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso. Não há informações sobre a autoria do crime. Até a tarde desta quinta-feira, ninguém foi preso.

