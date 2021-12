Dama de Paus do baralho do crime é preso em Itacaranha

Jeferson Guedes da Silva, o "Sem Dente", de 23 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira, 30, em uma casa em Itacaranha, utilizada como esconderijo. Envolvido em sete homicídios no bairro do Pau Miúdo, onde comandava o tráfico de drogas, Jeferson é a Dama de Paus do Baralho do Crime e do Almanaque do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Elaborado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Baralho do Crime conta com os criminosos mais procurados do Estado.

Durante a operação, os policiais da 5ª Delegacia Territorial (DT/Periperi) também prenderam três de seus comparsas e apreenderam um revólver calibre 38 e porções de cocaína. A droga e a arma serão periciadas no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Antes de ser encaminhado ao sistema prisional, "Sem Dente" será interrogado pelo delegado Jamal Amad na sede da DHPP, na Pituba, na quinta-feira, 31.

