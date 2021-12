D. Murilo fica fora da lista de novos cardeais

O papa Francisco apresentou ontem o nome de 19 novos cardeais da Igreja Católica, durante o Angelus - fala dominical do sumo-pontífice. A lista traz 16 nomes abaixo dos 80 anos, que passam a compor o colégio de cardeais, responsável por aconselhar e escolher o papa. O único brasileiro nomeado é o arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani João Tempesta.



Até a indicação do papa, havia a expectativa de que o arcebispo-primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, fosse contemplado. A nomeação de dom Orani Tempesta, entretanto, não desqualifica o arcebispo de Salvador a participar da próxima nomeação papal, segundo especialistas em Vaticano.



De acordo com Marcelo Zanluchi, especializado na cobertura jornalística da Cúria Romana, a ausência de dom Murilo Krieger é resultado de uma série de fatores, inclusive geopolíticos. "A nomeação é uma opção pessoal do papa Francisco, porém existem circunstâncias que sinalizam as razões", afirma Zanluchi.



O vaticanista lembra que existe uma relação de precedência para a nomeação de cardeais em sedes cardinalícias, como o Rio de Janeiro e a Bahia. "Dom Orani chegou a arquidiocese do Rio de Janeiro em 2009, enquanto dom Murilo chegou a Salvador em 2011", explica.



Para Zanluchi, a proximidade entre o papa Francisco e o arcebispo do Rio de Janeiro, durante a realização da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, também deve ter sido um fator relevante para a indicação. "Quando o papa Bento XVI esteve em São Paulo, no consistório seguinte, criou o anfitrião, dom Odilo Scherer, cardeal", relembra.



A limitação de cardeais no colégio é considerada uma das razões para o número reduzido de nomeações. Segundo as tradições católicas, apenas 120 purpurados podem participar do Colégio dos Cardeais, todos com menos de 80 anos. E, com os 16 indicados na manhã de ontem, o número chegou a 122.



O papa Francisco considerou a passagem de dois cardeais para eméritos, o que acontece até março, quando dois purpurados completam a idade limite, deixando o colégio com o número permitido pela lei canônica.



Segundo o vaticanista, o equilíbrio geopolítico na nomeação do papa Francisco serve de justificativa para a ausência de dom Murilo Krieger da lista. "O papa nomeou cardeais no Haiti e em Burkina Faso, além do arcebispo de Perugia, na Itália, sedes que tradicionalmente não eram cardinalícias", exemplifica Zanluchi. O especialista cita ainda a não indicação dos patriarcas de Lisboa e de Veneza, cardeais por tradição.



Precedência



Para Zanluchi, o arcebispo-primaz do Brasil deve aparecer na próxima nomeação de cardeais. "Acredito que no próximo consistório, dom Murilo Krieger deve estar na lista. Ele não foi preterido, foi uma questão de precedência", minimiza o vaticanista.



Procurado pela reportagem, dom Murilo Krieger, não foi localizado para comentar as nomeações. Segundo a pastoral de comunicação, o arcebispo de Salvador está de férias.

