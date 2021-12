D. Geraldo vai domingo à Itália para seu 2º conclave

No próximo domingo, 24, o arcebispo emérito de Salvador e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Geraldo Majella Agnelo, embarca para a Itália, para participar do conclave que se reunirá para eleger o sucessor do papa Bento XVI. O arcebispo é um dos cinco cardeais brasileiros dentre os 119 religiosos que têm direito a voto.

Caso haja quorum suficiente em Roma nos próximos dias, a escolha do novo papa pode ser realizada pelos cardeais antes do dia 15 de março. Até lá, os dias que anteciparão o conclave serão de muita expectativa e orações para dom Geraldo Majella, que participará pela segunda vez da escolha de um novo líder da Igreja Católica.

De acordo com o religioso, um conclave é sempre um episódio especial na história da Igreja. "É um momento de muita emoção, que não representa somente uma substituição, mas a representação de um ato de fé para a glória de Deus", afirmou.

Na opinião de Majella, é possível que a rotina dos fiéis católicos não sofra grandes modificações com a escolha do novo papa, que deve dar continuidade ao trabalho realizado por Bento XVI e seguir a mesma linha religiosa . "Espero que o novo papa transmita o que Jesus nos deixou e revelou à Igreja. Ele não deve modificar nada do que o Evangelho diz, aquilo que é a verdade de fé, como, por exemplo, não matar, não cometer um abordo para eliminar uma vida".

Sobre os possíveis sucessores de Bento XVI, Majella não revela sua preferência: "Cada um tem a sua personalidade. Não me preocupo com a nacionalidade e sim que ele seja um homem de Deus e procure dar testemunhos daquilo que fizer", disse.

Para o arcebispo, mesmo afastado do Vaticano, Bento XVI se fará presente para os fiéis. "Mesmo com as limitações físicas, ele continuará com estudos a respeito da teologia e a escrever explicações e comentários sobre a palavra de Deus", opinou.

Eleição - Ao chegar em Roma, Majella e os demais cardeais estarão reunidos aguardando a divulgação do Motu Propio, documento que prevê algumas modificações na legislação sobre o conclave. O sucessor de Bento XVI deverá ser conhecido até o final do mês de março.

Esta não é a 1ª vez na história da Igreja Católica que se tem notícias sobre a renúncia de um papa. Há quase 600 anos, o papa Gregório XII foi o último a renunciar ao cargo máximo do Vaticano.

