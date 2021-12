CUT realiza passeata em defesa da Petrobras no Centro

Uma passeata da Central Única dos Trabalhadores (CUT) da Bahia contra a corrupção na Petrobras está complicando o trânsito na avenida Sete neste sábado, 3. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o movimento começou por volta das 10h, com os manifestantes saindo do Campo Grande, e agora chega próximo à praça Castro Alves, onde haverá uma mobilização.

A CUT convocou os trabalhadores para "sair às ruas em defesa da democracia, da Petrobras e de uma nova politica econômica para o país" na terça-feira, 29. Em nota, a entidade informou que "carros de som já estão programados, bandeiras e informativos foram confeccionados". Na quinta, 1º, e sexta, 2, a CUT distribuiu panfletos na Lapa e no Centro da cidade, como forma de conscientização.

A ação é uma organização nacional, que escolheu o dia 3 de outubro por ser a data de fundação da Petrobras, em 1953.

"Vamos levar ao conhecimento da sociedade tudo que a TV não mostra. O Sindicato dos Petroleiros tem o dever de defender a estatal e garantir a soberania popular já conquistada através do voto", defendeu o dirigente do Sindipetro/BA.

"Hoje, 62 anos depois, esse patrimônio (a Petrobras) é atacado e alvo de especulações a fim de enfraquecer essa grande empresa", completou o presidente, Cedro Silva.

