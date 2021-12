Curto-circuito gera início de incêndio em hospital na Pituba

Um curto-circuito foi a causa do principio de incêndio que ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 19, na Fundação Bahiana de Cardiologia, no bairro da Pituba, em Salvador.

Um aparelho de hemodinâmica localizado em uma sala ao lado da emergência apresentou curto-circuito por volta de 13h30, que gerou muita fumaça mas não houve chamas e nem feridos. Com o grande volume de fumaça provocada pelo incidente, cerca de 30 pacientes foram levados para o Colégio Militar em frente à fundação, mas retornaram em 40 minutos. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram chamados para auxiliar o trânsito no transporte dos pacientes ao Colégio Militar.

A doméstica Rita de Cassia dos Santos, que foi levar a filha de 7 meses para realizar um exame, se assustou com a quantidade de fumaça. "Vi uma movimentação grande e fiquei sem saber o que era. Minutos depois, notei a grande quantidade de fumaça. Saí imediatamente do local", disse

Apesar de o incêndio não ter evoluído, uma tubulação de água rompeu e vazou água no térreo do edifício, mas, segundo o coordenador do setor de emergência, Dr. Emerson Porto, até o final da tarde, o problema será resolvido.

