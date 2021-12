Curto circuito em supermercado assusta frequentadores

Quem estava no Salvador Shopping, mais especificamente no supermercado Bompreço, nesta quinta-feira, 19, levou um susto. Um curto circuito na parte de frios do mercado provocou fumaça no local. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do mercado.

Ainda segundo a assessoria, o estabelecimento fechou as portas apenas por medida de segurança, e os próprios funcionários da unidade controlaram a situação.

A loja está funcionando normalmente.

Fumaça tomou conta de todo mercado (Foto: Iracema Chequer | Ag. A TARDE)

