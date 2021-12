Curto-circuito causou incêndio em secretaria, aponta laudo

O incêndio que atingiu o prédio que abrigava a sede da Secretaria Municipal de Educação, localizado no Parque Solar Boa Vista, em Salvador, no dia 3 de janeiro desse ano, foi causado por curto-circuito no ar condicionado, conforme o laudo pericial divulgado nesta segunda-feira, 4. O documento foi expedido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a 6ª Delegacia de Polícia, responsável pelo inquérito.

De acordo com o laudo, prédio, que teve cerca de 30% da área destruída, não estava em conformidade com normas de segurança que estabelecem proteção contra incêndio e pânico, como sistema de detecção de fumaça, alarme de incêndio e de evacuação. A conclusão dos peritos foi com base no resultado dos exames. Uma cópia do documento foi enviada ao secretário da pasta, João Carlos Bacelar, na tarde desta segunda.

Conforme a perícia, no lado superior direito da parede posterior da sala 2, abaixo das vigas de suportação do assoalho do piso superior (a cerca de três metros do piso), havia extremidades de tubos de cobre onde normalmente são conectadas as unidades de evaporação de aparelhos de ar condicionado do tipo "split".

"Próximo àquelas extremidades, os peritos constataram uma terminação decapada de fio de cobre onde se observa um "traço de fusão primário", característica da ocorrência em instalações elétricas de um fenômeno termoelétrico denominado "curto-circuito", informa. Ainda de acordo com o documento, o fogo originado a partir desse ponto propagou-se em sentido horizontal e vertical para as outras salas, favorecido pela grande quantidade de material de fácil combustão que estavam no local, como madeira e materiais de escritório.

O assoalho do piso superior e a estrutura de suportação do telhado foram destruídas pelo fogo, assim como portas e janelas de madeira. "A estrutura de madeira desintegrou-se pelo fogo e desabou, trazendo trazendo os materiais e equipamentos existente nas salas superiores, produzindo uma pilha de entulhos de cerca de um metro de altura no piso térreo das salas correspondentes", informou o laudo.

adblock ativo