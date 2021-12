Curto-circuito causa incêndio em apartamento na Pituba

Um incêndio atingiu um apartamento na manhã desta quinta-feira, 1º, no bairro da Pituba, em Salvador, deixando o banheiro do imóvel destruído.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as chamas começaram por volta de 10h30, por conta de um curto-circuito no banheiro. O apartamento fica no Edifício Magalhães, na avenida Manoel Dias da Silva.

Os bombeiros foram até o local e debelaram as chamas.

