Cursos online com foco na formação continuada de educadores estão com inscrições abertas

Com o objetivo de facilitar a oferta de cursos online de alta qualidade voltados para a formação continuada e qualificada de educadores, a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB) e o Instituto de Educação e Meio Ambiente (INEM) fecharam uma parceria. O objetivo é que os inscritos conheçam um pouco mais sobre temas da atualidade, nas nossas áreas de atuação.

Para realizar a inscrição em um ou mais cursos, basta acessar o site do INEM (www.inemeducacao.com). Na aba “Cursos Online”, opção “Cursos Certificados”, é possível acessar informações detalhadas clicando sobre cada temática disponível. Após preencher o formulário de inscrição e realizar o pagamento da taxa correspondente à carga horária escolhida, basta aguardar o e-mail de confirmação com as instruções de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

