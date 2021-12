Cursos noturnos do Centro de Salvador serão unificados

Quatro colégios estaduais, no Centro de Salvador, terão os cursos noturnos suspensos a partir de 2014. Os alunos do Central, Severino Vieira, Senhor do Bonfim e Úrsula Catharino serão remanejados para o Teixeira de Freitas, na Mouraria, onde funcionará um centro de educação noturna.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), o Teixeira de Freitas foi escolhido por conta da localização e por ter maior capacidade e demanda para o curso noturno, com 120 alunos. As outras quatro unidades somadas têm 269 estudantes.

A decisão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) foi recebida com surpresa por professores e estudantes do Colégio Central, onde pensaram que funcionaria o centro.

"Tivemos uma reunião hoje (segunda-feira, 9) pela manhã, e todos se manifestaram contra a proposta da secretaria. Deveriam ter ouvido toda a comunidade da região sobre isso", disse a professora de português do Central, Eunice Rocha Freire.

A direção do Colégio Central não se manifestou sobre o assunto. Os estudantes também demonstraram insatisfação. "Acho uma falta de respeito do governo querer terminar as aulas noturnas", disse o estudante Gabriel Ferreira, 18, do 2º ano.

"A secretaria não tem o direito de mexer em um patrimônio cultural dos baianos", disse o estudante do 3º ano do Central, Jailton Bonfim da Silva, 56 anos, que é trabalhador autônomo.

Educação integral

A SEC informou que, a partir de 2014, o Colégio Central funcionará como centro de educação integral, com atividades para os estudantes durante a manhã e a tarde. À noite, seria um centro juvenil, com atividades lúdicas para estudantes.

O coordenador de Educação Integral da SEC, Analdino Filho, diz que a intenção é ressignificar o espaço do Central. "Com o ensino integral, poderemos pensar o sujeito em suas múltiplas dimensões", disse.

Os professores das unidades onde não mais haverá os turnos noturnos se reúnem nesta quarta, 11, com representantes da SEC, às 8h30, no Hotel Vila Mar, em Amaralina. Na reunião, a SEC deve informar aos professores sobre o funcionamento do centro no Teixeira de Freitas.

Em reunião realizada na noite de segunda-feira, no Central, professores manifestaram-se contrários à criação dos centros noturnos. Esta posição será levada hoje à reunião com os representantes da SEC.

Os professores dizem ainda que, se houver centro noturno, o melhor espaço seria o Colégio Central, onde há melhores condições para estacionamento e de segurança.

"Não querem que isso aqui seja um centro juvenil à noite, mas centro de formação de professores. Eles querem reescrever a história do Central, por isso retiraram todas as placas de administrações passadas", disse um professor.

