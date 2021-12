Cursos focam bom uso de eletrônicos

Diretora de uma franquia da rede de cursos Super Geeks, Elisângela Medeiros trabalha justamente com dispositivos eletrônicos para ensinar a meninos e meninas de 7 a 16 anos. A ideia, segundo ela, é fazer com que os jovens deixem de ser jogadores e passem a desenvolver games. “A gente tira de mero jogador e coloca como autores”, conta.

No curso que tem duração de 4 anos, os jovens têm, a partir do uso dos dispositivos eletrônicos, a capacidade de desenvolver habilidades como o empreendedorismo, o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o pensamento sistêmico.

Com dois filhos em casa de 10 e 6 anos, a diretora conta que também se preocupa com o uso dos equipamentos: “Não tem como afastar a criança hoje da teconologia, mas é preciso um uso organizado, pensar o que está por trás do uso”.

O diretor da Escolab da Boca do Rio, Miguel Dourado, também defende o uso dos equipamentos eletrônicos no ensino. Na unidade que chefia, estudantes da rede municipal têm a oportunidade de, no turno oposto ao da escola, aprender com o uso de tecnologias.

“O uso da tecnologia é entendido como recurso pedagógico. Estamos falando de alunos nascidos na cultura digital. Todos têm desenvoltura neste ambiente. Mais que outras gerações”, finaliza.

Integrante do Conselho Regional de Medicina (Cremeb-BA), a pediatra Hermila Guedes destaca que não é somente o tempo que causa problemas. Há, também, o conteúdo que deve ser adequado à idade.

“O uso constante costuma criar o vício, levando a criança à inatividade por períodos prolongados, causando sedentarismo, obesidade, e contribuindo para dificuldades na socialização presencial. Em bebês e crianças na primeira infância, contribui para atrasar alguns marcos do desenvolvimento motor e comunicacional”.

A pediatra diz que a maioria das instituições apontam que o contato das crianças com os dispositivos eletrônicos possa ocorrer apenas após os 2 anos e por período máximo de uma hora por dia, até os 5 anos. “No entanto, eu diria que a utilização dos dispositivos eletrônicos deve sempre considerar a adequação do conteúdo à idade, o tempo de exposição contínua e a frequência com que ocorre”.

Influências

Outro fator, segundo a pediatra, é que a criança é “um produto do meio em que vive”. Ela diz que, se o bebê convive com pessoas que conversam, falam, brincam, se movimentam usando o telefone, a criança tenderá a imitá-los.

“Se essas pessoas passam mais tempo usando seus celulares, acessando o whatsapp, digitando no computador ou assistindo filmes na TV passivamente, serão imitados nisso também”, afirma.

