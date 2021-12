Cursos de formação de condutores são deficientes

Especialistas em trânsito consultados por A TARDE consideram o índice de reprovação na Bahia alto. Para eles, os 32,6% de considerados inaptos evidenciam os problemas na formação dos condutores, uma realidade presente em todo o País.



"Não dá para dizer que isso é apenas por nervosismo. O número mostra que se deve rever a qualidade do ensino que está sendo praticado", afirma o professor de Urbanismo da Universidade Salvador (Unifacs), o especialistas em trânsito Armando Branco.



Para ele, uma das medidas necessárias é a criação de um ambiente exclusivo para aulas práticas dos candidatos. "É uma forma de preparar melhor os condutores para depois ir às ruas".



O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), Luís Montal, diz que o processo de formação de condutores é precário. "A grande preocupação é em tirar a carteira, não em preparar as pessoas para agir em atividades de risco", afirma.



Mudanças



O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) entregou, na última semana, um relatório propondo mudanças no processo de formação de motoristas do Brasil. Uma das propostas é a padronização do material didático das aulas teóricas.



"A didática não é padronizada, cada instrutor ou autoescola usa seu método. A legislação avançou, com a carga horária de 45h, mas ainda precisa criar um padrão nacional", diz o engenheiro Ronaldo Fernandes, membro do ONSV.



Outra proposta é a criação da habilitação graduada, similar a países como França, Itália e Austrália. Nestes países, o processo de habilitação é feito por etapas.



Na França, durante o primeiro ano de habilitação o condutor não pode sair da cidade. No segundo, passa por outra avaliação e, caso aprovado, pode usar pequenos trechos de rodovias. No terceiro ano, após teste com mais dificuldade, o motorista atinge o nível pleno. Na Austrália, esse processo leva oito anos.



Outros estados do Brasil apresentam índices de reprovação ainda maiores do que a Bahia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 61,38% dos candidatos são reprovados. No Paraná, a taxa chega a 42,3%. No Nordeste, Rio Grande do Norte e Maranhão têm índice de 36,21% e 60%, respectivamente.

adblock ativo