Cursos de culinária gratuitos estão com inscrições abertas

Os interessados em participarem dos cursos de culinária gratuitos oferecidos pela Casa do Benin - espaço administrado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) -, vão ter até o final de agosto para realizarem as inscrições. Moradores de comunidades carentes, maiores de 18 anos, podem participar dos cursos de trufas, sequilhos, caldos e pãezinhos de queijo, ou de salgados para lanchonete, pizzas, drinques e coquetéis, e sair capacitados em seus preparos, segundo os procedimentos de higiene e manipulação de alimentos.

De acordo com a organizadora dos cursos, cada participante só poderá se inscrever em apenas um curso, e será dada prioridade a interessados que não participaram de nenhuma capacitação durante o mês de julho. Após a conclusão, os participantes receberão certificado. As inscrições devem ser feitas na sede da Casa do Benin, no Pelourinho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até que as vagas sejam preenchidas. É necessário apresentar os carteira de identidade e CPF.

Cronograma - Na segunda-feira, 6, será iniciado o primeiro curso, que vai ensinar o preparo de salgados para lanchonete, prosseguindo até a sexta-feira, 10. Na terça-feira, 14, os alunos aprendem a preparar diferentes tipos de Trufas.

Já na quarta-feira, 15, deve começar uma turma para o curso de sequilho. Os cursos seguem na seguinte ordem: Caldos na sexta-feira, 17, Pãezinhos de Queijo na quarta-feira, 22, Drinques e Coquetéis entre quinta-feira ,23, e sexta-feira ,24, e Pizzas, entre segunda-feira, 27, e sexta-feira ,31. Todas as aulas serão ministradas entre 13 e 17 horas.

