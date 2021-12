Cursos de autoescolas vão ficar até R$ 600 mais caros

A partir do próximo dia 12, tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai ficar até R$ 600 mais caro. Por conta do aumento da carga horária para a categoria B (carros) de 20 para 25 horas/aulas, as autoescolas da capital baiana irão reajustar o valor do curso. A mudança é uma determinação da Resolução 493, de 5 de julho de 2014 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Quem comprar o laudo e se matricular em um centro de formação até o dia 10 ainda vai pagar o valor atual, que varia entre R$ 800 e R$ 1.000, pelo curso teórico e prático.

Depois desta data, o custo deverá ficar entre R$ 1.200 e R$ 1.600, segundo o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado (Sindauto).

As pessoas ainda têm gastos com a compra do laudo, que também ficará mais caro a partir do dia 23 de março (veja mais abaixo), além dos exames médicos e psicoteste. Desta forma, para tirar a CNH, o interessado terá que desembolsar cerca de R$ 2.100.

Com a iminência desses aumentos, muita gente tem procurado os postos do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran) para iniciar o processo de habilitação.

No SAC do Shopping Bela Vista, que não oferece o serviço de hora marcada, mas distribui fichas para atendimento, houve grandes filas e confusão nesta semana.

O balconista Anderson Fagundes, 26, antecipou o sonho se tornar um motorista habilitado por conta do aumento dos valores. "Já estava planejando tirar a habilitação em 2015, mas tive que antecipar. Vai ficar muito caro, vai pesar no bolso", frisou.

Para atender à alta demanda, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) - responsável pelo SAC - aumentou de 240 para 300 fichas distribuídas por dia para os serviços do Detran na última semana. Mesmo assim, algumas pessoas não conseguiram ser atendidas.

"Tento comprar o laudo desde o dia 5 de dezembro, foram quatro tentativas", contou o auxiliar administrativo Deivison Cruz, 19. Para solicitar o documento, ele chegou ao SAC Bela Vista, na última terça-feira, às 4h15.

Segundo Abelardo Filho, presidente do Sindauto, o aumento mínimo das autoescolas será de R$ 300. Além da elevação da carga horária, Abelardo Filho ressalta que o encarecimento do curso se dá pelos custos das empresas, como a renovação da frota.

"Não temos redução de IPI para comprar veículos. Então, temos que fazer uma atualização monetária", justifica.

Planejamento

Conforme o major Genésio Luide, coordenador do Detran, neste período do ano a demanda costuma aumentar 30%, normalmente, devido às férias escolares, quando estudantes decidem tirar a habilitação, além do incremento do 13º salário.

No entanto, por conta da previsão de aumento de valores nas autoescolas e das tarifas do Detran, o fluxo cresceu cerca de 80%. Ele afirma que, em média, uma unidade do Detran nos SACs costuma realizar 160 atendimentos por dia, mas subiu para 240 no último mês.

O major acredita que ainda há tempo para as pessoas se planejarem, evitando transtornos. "Vamos publicar a portaria, autorizando a mudança do curso (de 20 para 25 horas/aula), no dia 10 de janeiro. Já as novas taxas do Detran só entram em vigor no dia 23 de março", afirma.

