Curso sobre sexo oral abre vagas para homens em Salvador

Após o sucesso com os cursos de sexo oral e masturbação para mulheres, o grupo Mundo da Intimidade resolveu promover o mesmo curso, agora, para os homens.

O curso que tem como objetivo ensinar técnicas de como incentivar sexualmente uma mulher e dar noções básicas, para os homens, sobre o órgão genital feminino, terá cerca de 60 vagas.

As inscrições do curso serão abertas na primeira semana de outubro, mas seu inicio acontecerá em novembro, com data ainda a ser divulgada.

De acordo com a educadora sexual, Aline Castelo Branco, o machismo é um dos objetivos que ela quer acabar, com este curso. "A ideia é fazer com que o homem deixe o machismo de lado, que abra a mente e enxergue que há sempre uma forma de melhorar o seu desempenho sexual".

As aulas serão ministradas pela ginecologista e sexóloga, Karla Kali, pela educadora sexual Aline Castelo Branco e por um homem convidado, que irá fazer a parte prática do curso.

Pesquisa

A educadora conta que em pesquisas desenvolvidas por ela mesma, foram identificados alguns homens que fazem o sexo oral de maneira errada. Ela os descreve como: "homem língua de vaca", aquele que só lambe; "homem furadeira", que movimenta muito a língua como se fosse o objeto; e o "sugador", este segundo Aline, machuca bastante a mulher.

Estes são alguns exemplos que serão exibidos no workshop, que tem a intenção de "ensinar a estes homens a não participarem de nenhuma destas classificações".

Para inscrições e maioires informações sobre o curso, o contato pode ser feito pelo e-mail cursosintimidade@gmail.com.

