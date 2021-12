Curso sobre administração de alimentos é oferecido em Salvador

Acontece, no dia 13 de março, um curso voltado para “Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição”, a partir das 20h, no Fiesta Convention Hotel, na Pituba. Ministrado pela nutricionista Aline Pereira, com atuação na área de produção há 25 anos, durante o curso será ofertado temas como cardápios, fichas técnicas; formação de preços; compras, estoque e distribuição de alimentos e refeições entre outros.

As atividades serão voltadas para nutricionistas, estudantes de nutrição e gastronomia, chefes de cozinha, gestores de restaurantes e profissionais atuantes em área de interesse.

As inscrições presenciais podem ser realizadas no Salvador Shopping Business, Torre América, sala 207 (Alameda Salvador, nº 1057, Caminho das Árvores, ao lado do Shopping Salvador). Confira os detalhes aqui.

