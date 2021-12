Curso prevê redução de estresse de policiais militares

O governador Rui Costa recebeu nesta sexta-feira, 16, às 16h30, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, o embaixador da Paz, o indiano Sri Sri Ravi Shankar, fundador da Fundação Arte de Viver.

O encontro marcou a assinatura de um acordo de cooperação técnica que tem o objetivo de promover a capacitação de policiais militares das diversas unidades da corporação. O acordo é fruto da parceria entre o governo do estado, por meio da Polícia Militar (PM), e a Associação Arte de Viver.

O programa tem um modelo inédito no país e é voltado para a redução do estresse entre os policiais, de modo que o ambiente corporativo e a dinâmica do trabalho em equipe sejam melhorados.

“Nós já empreendemos esse programa em diversos países. O desafio é grande, mas vamos continuar trabalhando para combater o estresse e a violência”, afirmou o líder espiritual e humanitário que já está no Brasil pela nona vez.

Curso

O curso Sudarshan Kryia prevê três dias de estudos e do exercício prático de técnicas de respiração e controle do estresse, com aulas que chegam a um total de nove horas de duração.

Diante da realidade apresentada para o Ravi Shankar, durante a reunião, foram discutidas as possibilidades de o curso também ser implementado em outras segmentos sociedade baiana, como a área de educação.

Após a reunião, o mestre religioso seguiu para o Teatro Castro Alves (TCA), para ministrar palestra sobre o tema, em evento que contou com a participação da Orquestra de Música da PM.

