Curso para profissionais do Mais Médicos começa nesta terça

Os 63 profissionais formados no exterior selecionados para o programa Mais Médicos, do Governo Federal, que vão atuar em 22 municípios baianos, se reuniram, na manhã desta segunda-feira, 26, no auditório do Banco do Brasil, na Praça da Piedade, para apresentação do curso de acolhimento.

O curso tem carga horária de 120 horas, distribuídas em oito horas diárias de aulas teóricas e exercícios, está previsto para ter início na manhã desta terça, 27, e terminar em 13 de setembro.

Os selecionados terão aulas sobre saúde pública brasileira, que inclui temas como: legislação e funcionamento; atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) com enfoque na atenção básica; vigilância; doenças prevalentes; aspectos éticos e legais da prática médica e língua portuguesa.

No encontro, os médicos foram recepcionados pelo secretário de Saúde do Estado, Jorge Solla, pelo secretário de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Paulo Speller, e pelo representante do programa na Bahia, Alexandre Vieira.

Em seguida, eles foram apresentados ao conteúdo programático do curso e encaminhados para a regularização de questões relacionadas à documentação, como abertura de conta bancária e legalização no País.

De acordo com o secretário Jorge Solla, a expectativa para o início do curso é positiva. "Todos os profissionais que chegaram são experientes, com formação sólida, a maioria tem pós-graduação e, principalmente, experiência em atenção básica", disse.

A Bahia é o estado que mais deve receber profissionais pelo programa Mais Médicos, de acordo com o Ministério da Saúde. Ao todo, serão 166 médicos direcionados ao Estado. Na capital, 39 médicos - dentre brasileiros e intercambistas - serão distribuídos em 43 unidades de saúde.

Segundo Solla, cerca de 664 mil baianos devem ser beneficiados com o programa. "Cada médico deve atender, em média, 4 mil pessoas, regularmente", afirmou.

Expectativa

Para a médica mexicana Rosa Iselda Delgado Ramirez, 31, que vai atuar em Feira de Santana, participar do programa é uma forma de contribuir para que o Estado possa ser referência em atendimento público. "Sou formada em uma das melhores universidades do México e trago grande experiência no setor público e privado. Vim para ajudar a saúde do País".

O angolano Francisco Manuel Pegado, que vai trabalhar em Salvador, afirma ter conhecimento dos inúmeros desafios que deve enfrentar durante a estada no Brasil.

"Desafios existem em qualquer profissão. Brasil e Angola são irmãos e eu não poderia deixar de vir prestar esse auxílio. Vamos ajudar com o que sabemos fazer", disse.

Na próxima sexta, 30, os médicos vão participar de um café da manhã com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o II Fórum Nordeste de Gestão em Saúde, no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

