Curso gratuito ensina técnicas de defesa pessoal a mulheres

A Superintendência de Políticas para as Mulheres de Salvador (SPM), por meio do Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV), está com inscrições abertas para o Curso de Técnicas e Procedimentos Necessários ao Cotidiano - Defesa Pessoal, voltada para o público feminino.

O curso, realizado em parceria com a Guarda Municipal, é gratuito, e as primeiras duas turmas serão iniciadas neste mês de janeiro, na sede do CRLV e no Centro Estadual de Educação Magalhães Neto, ambos localizados nos Barris.



Para participar da atividade, as interessadas devem ter idade mínima de 16 anos e enviar e-mail com nome completo e endereço para centroreferencialv@gmail.com.

A carga horária é de 32 horas e, além das técnicas de defesa pessoal, as participantes também assistem a palestras sobre a estrutura da SPM, violência doméstica e Lei Maria da Penha.

De acordo com a gerente do Loreta Valadares, Celina Almeida, a instituição também atende a pedidos de grupos formados por instituições, a exemplo de órgãos públicos e associações de bairro. As turmas devem ter quantidade mínima de 20 pessoas.

Promovido pela primeira vez em maio de 2013, o objetivo do curso é fornecer informações de como ter uma atuação defensiva nas situações de violência e como proceder em situações de perigo.

A iniciativa conta com instrutores profissionais da Guarda Municipal graduados em educação física e artes marciais, além de especialistas nas áreas de conhecimento jurídico, psicológico e de saúde para trato no combate as doenças sexualmente transmissíveis e violência sexual.

