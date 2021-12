Curso gratuito discute empoderamento feminino em Salvador

Salvador recebe nesta quinta-feira, 17, o curso gratuito Empowering Women to Work Happy and Better, que tem o objetivo de discutir o empoderamento feminino. O evento acontece a partir das 17h, na escola de idiomas Acbeu, localizada na avenida Magalhães Neto (Pituba).

Com 2h30 de duração, o curso vai possibilitar que as participantes identifiquem se estão em um ambiente de trabalho negativo e possam reverter a situação, para incentivar seu crescimento e desenvolvimento profissional. As inscrições devem ser feitas pela internet.

A atividade é promovida pela consultora e palestrante em felicidade profissional e eficiência Lygia Pontes e pela analista comportamental norte-americana Clay Eures, por meio do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

