Curso gratuito de tecelagem está com inscrições abertas

Estão abertas até 6 de agosto as inscrições para Curso de Tecelagem promovido pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). A capacitação é gratuita e tem carga horária de 192h.

A açãovai oferecer aos participantes uma formação direcionada para a confecção de peças utilitárias e decorativas, por meio da técnica de entrelaçamento de fios. As vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas na sede da CFA, localizada no Largo do Porto da Barra. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência atual e foto 3x4. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 3116-6172 e 3116-6182.

