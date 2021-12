Curso gratuito de defesa pessoal para mulheres abre novas inscrições

As inscrições para novas turmas do curso gratuito de Defesa Pessoal e Prevenção à Violência para mulheres estão abertas neste segundo semestre de 2019. O curso é promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) em parceria com a Guarda Civil Municipal e tem o foco no público feminino que passa ou não por situações de violência.

As palestras e atividades práticas são ministradas por guardas municipais e serão realizadas no Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares (CRAMLV), nos Barris, e no Centro de Atendimento à Mulher Soteropolitana Irmã Dulce (Camsid), na Ribeira.

As interessadas devem se inscrever até a última semana de novembro, quando há formação da última turma. Para se inscrever, basta se dirigir ao centro de referência mais próximo ou ligar para os números (71) 3235-4268 (Loreta Valadares) ou (71) 3611-6581 (Irmã Dulce).

Será necessário apresentar documento de identificação com foto e ter idade a partir de 18 anos.

