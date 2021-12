Curso de sexo oral será realizado em Salvador

As mulheres de Salvador terão mais uma edição do curso de sexo oral fornecido pela empresa Mundo da Intimidade. Durante a aula, as alunas irão aprender os pontos mais sensíveis da região peniana, técnicas para não machucar o parceiro, como tocar os testículos de forma correta e exercícios para fortalecer a musculatura da língua.

O curso, que é voltado às mulheres, será ministrado por um sexólogo, fonoaudiólogo e educador sexual. A aula acontecerá no dia 5 de junho, das 20 às 22 horas, no restaurante Jerimum, no Caminho das Árvores.

A inscrição é de R$ 50 e cada aluna vai receber um kit com preservativos e uma prótese peniana. A inscrição pode ser feita pelo e-mail contatomundodaintimidade@gmail.com. Mais informações no telefone (71) 3272-0985.

adblock ativo