Curso de massagem tântrica acontece neste fim de semana em Salvador

Acontece nos dias 12 e 13 de janeiro um curso de massagem tântrica no Centro Consciência do Ser, no bairro do Imbuí e será ministrado pelos terapeutas tântricos, May e Rajan Irineu, conhecidos como "Irmãos Tântricos".

O curso tem como objetivo compartilhar o método de massagem ferramenta do Tantra, uma filosofia milenar indiana que relaciona a energia sexual à força vital trabalhando aspectos físicos, emocional, mental e espiritual do corpo humano.

Os interessados em participar e saber mais informações podem entrar em contato através dos telefones (11) 97771-0606 ou +351 962 342 703 (WhastApp) e dos e-mails rajantantra@gmail.com e mayirineu.tantra@gmail.com.

