Curso de italiano da Uneb inscreve até sexta-feira, 1

O Núcleo de Estudos Italianos (Nesti), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), inscreve até esta sexta-feira,1, para novas turmas do curso regular do idioma. São oferecidas 40 vagas, distribuídas entre os níveis I e II, com duração de 40 horas-aula. Para quem já conhece o idioma, será feito um teste de nivelamento.

Os interessados devem realizar uma pré-inscrição online obrigatória e depois efetivá-la na sede do Nesti, na rua da Cabeça, 42, edifício Marquês de Abrantes, Sala 711, no centro antigo de Salvador, das 14h às 18h. O investimento é de R$ 250 (semestral) e o material didático (livro e CD).

As aulas serão ministradas no Campus I da Uneb, no bairro do Cabula, aos sábados, das 8h às 10h30 (nível I), e das 10h30 à 13h (nível II). O início das aulas está previsto para este sábado, 2.

