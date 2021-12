Curso de inglês gratuito para baianas e pintores tribais

Nesta segunda-feira, 10, iniciam as aulas de inglês ministradas gratuitamente. Ofertado pela Prefeitura, o objetivo do curso é estimular profissionais que atuam no segmento turístico no Centro Histórico a desenvolverem habilidades com a língua inglesa.

Serão contemplados na primeira turma 25 trabalhadores, entre baianas que atuam com receptivo e pintores tribais. O curso de inglês será realizado todas as segundas-feiras, sempre das 8h às 10h, na sede histórica da Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB), localizada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, 8º, Sé (Centro Histórico). O curso segue até dezembro deste ano.

