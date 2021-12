Curso de inglês gratuito abre inscrições no Acbeu

Estão abertas até o próximo domingo, 4, as inscrições para o curso em inglês gratuito "Transfor.Me for Girls", do Acbeu. O curso terá 16 vagas, apenas para mulheres e será ministrado em inglês. As inscrições devem ser feitas no site da escola.

O resultado vai ser divulgado no dia 13 de agosto, com início das aulas no dia 14, sempre às segundas e quartas, das 17h20 às 18h35, na unidade ACBEU, da avenida Magalhães Neto.

O intuito do curso é estimular o empreendedorismo feminino e desenvolver a criatividade e inovação em jovens mulheres.

Para participar da seleção, as candidatas devem ter entre 15 e 20 anos, nível de intermediário avançado, que será avaliado durante a seleção para o curso, e estarem cursando ensino médio, técnico ou faculdade. A seleção terá duas fases: a primeira será a análise da documentação com base nos pré-requisitos, e a segunda etapa é um teste de nivelamento de inglês e entrevista, que vai ser realizado no dia 9 de agosto, a partir das 14h.

