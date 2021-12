Curso de gestão de riscos é oferecido para municípios baianos

A abertura do curso de capacitação oferecido pela Defesa Civil ocorreu nesta segunda-feira, 24 na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB) e tem como objetivo auxiliar 28 municípios do Estado para gestão de riscos, elaboração de plano de contingência e ações de prevenção para 28 municípios baianos. A ação será realizada até a sexta-feira, 28.

O curso conta com uma etapa prática e segundo a diretora de Prevenção e Preparação de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional, Adelaide Nacif o treinamento é necessário para que os municípios saibam como agir em casos de acidentes e desastres que tragam riscos à população."Essas ações reduzem o risco do acontecimento dos desastres, e é possível reduzir ou até mesmo evitar perdas de vida e econômicas. Indicamos os caminhos, mostrando os instrumentos legais, como recorrer ao Ministério da Integração para que esses municípios tenham o apoio necessário”.

Além da parte prática, um material didático ficará disponível no site do Ministério da Integração Nacional.

O superintendente da Defesa Civil do Estado, Paulo Luz, explicou a importância que o curso oferece para o trabalho dos coordenadores municipais. "Essa capacitação com foco na gestão de riscos, prevenção e plano de contingência é de plena importância já que os coordenadores municipais são os primeiros a chegar aos locais onde há desastres”.

adblock ativo