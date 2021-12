Curso de apresentação para TV e Web abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o curso de Apresentação para TV e Web, ministrado pela diretora Meire Moreno. As aulas começam no dia 6 de dezembro.

Com carga total de 15 horas, o curso trabalha as técnicas básicas para a relação do apresentador com a câmera a partir da discussão sobre a linguagem do audiovisual e exercícios práticos gravados.

As aulas acontecem no Rio Vermelho e as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 71 9948-2262.

Meire Moreno é diretora de TV e Teatro, e participou de novelas e especiais da Rede Globo, como o "O Outro" (1988), "O Amor Está no Ar" (1997), "Especial Xuxa 10 anos" (1996), "Cara &Coroa" (1995) e "Armação Ilimitada" (1986/1987).

adblock ativo