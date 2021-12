Cuidados com o cabelo representam 60% do faturamento dos salões

Uma das profissões mais tradicionais do país é a de cabelereiro, que comemora hoje o seu dia. Eles são responsáveis por cuidar da beleza e saúde dos cabelos de seus clientes e os conquistam pelo bom serviço que prestam. Alguns se tornam até amigos confidentes dos clientes.

Os cuidados com o cabelo representam quase 60% do faturamento dos salões de beleza e mais de 1 milhão de salões podem ser encontrados no Brasil, desses, 539 mil funcionam na informalidade. Para atender bem a clientela e crescer na profissão é exigido do profissional muito esforço e qualificação.

A cabeleireira e responsável pela franquia Defrisé, especializada em tratamento de cabelos crespos, Cida Fernandes, explica que têm uma relação especial com suas clientes, sobretudo, mulheres negras que alisam o cabelo, se arrependem e querem recuperar os cachos.

Segundo Cida, isso acontece porque a franquia oferece um serviço pioneiro no país para este público, a defrisagem, que é a recuperação dos cachos. A procura têm sido grande ultimamente e isso deixa a profissional satisfeita e em busca constante por qualificação. “A mulher negra está se empoderando e nos procurando. Isso exige capacitação constante da nossa equipe”, diz.

A franquia, que possui uma unidade aqui em Salvador, na Lapa, e duas em São Paulo, forma mão de obra com cursos que ensinam a técnica de defrisagem e a reposição da massa capilar para a reestruturação da fibra do cabelo. O objetivo é qualificar os profissionais cabeleireiros a desenvolver os próprios produtos que utilizam, já que é um serviço bem específico. A matéria-prima para fazer a defrisagem é americana e os clientes podem levar os produtos para manter os cuidados em casa.

Renda

O Instituto Embelleze, maior rede de franquias da América Latina voltada para a formação profissional, já formou mais de 2 milhões de alunos, em suas 350 unidades espalhadas pelo Brasil. Em sua maioria, antes mesmo da finalização do curso, os alunos já conseguem atuar na área e conquistar um significativo aumento na renda.

Carolina Ribeiro, responsável pelas três unidades do instituto na Bahia (Lauro de Freitas, Pituba e Lapa), ressalta que os profissionais de beleza (maquiadores, cabedeleiros, barbeiros, manicures e depiladores) conseguem uma inserção rápida no mercado de trabalho e obtém um retorno financeiro antes mesmo de terminarem o curso. “Eles chegam a ganhar R$ 3 mil no mínimo”, ressalta Carolina.

Ainda de acordo com ela, o custo do profissional é pequeno em relação ao valor cobrado pelo serviço. A capacitação na instituição dura de dois meses a dois anos, a depender do curso. A escola atende um total de 2.000 alunos nas suas três unidades.

“As pessoas que mais nos procuram têm entre 30 e 40 anos, no entanto, temos alunos de 14 a 72 anos. São pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho ou que precisam trabalhar, ganhar dinheiro e não querem ficar muito tempo estudando para ter retorno financeiro”, afirma.

Fernando da Conceição, 28, fez o curso de barbeiro, mas percebeu que também precisava se especializar como cabeleireiro. Ele ainda está cursando este último, mas já atende famosos de Salvador e também trabalha como instrutor no Instituto. “Hoje tenho um salão próprio em Vida Nova, Lauro de Freitas, e estou satisfeito com os resultados”, disse ele, que ainda colocou outros profissionais para trabalhar no negócio.

