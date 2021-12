Cubanos desembarcam em Salvador para 2º fase do Mais Médicos

Oitenta e cinco médicos cubanos desembarcaram neste sábado, 26, em Salvador no 2º Ciclo do Programa Mais Médicos. Esses profissionais vão atuar em 138 municípios baianos, sendo que 12 vão atender em Salvador. Entre este sábado e domingo, 27, é aguardada a chegada de mais 192 médicos, entre brasileiros formados fora do país e estrangeiros de diversas nacionalidades.

Os cubanos foram recebidos por autoridades e não falaram com a imprensa. Eles vão passar por um treinamento sobre as características epidemiológicas de Salvador e devem começar a trabalhar na próxima sexta, 1º. Eles e os demais profissionais que fazem parte dessa segunda etapa do Mais Médicos vieram do Espírito Santo, onde passaram por um treinamento de três semanas realizado pelo Ministério da Saúde.

A primeira fase do programa contou com 101 profissionais encaminhados para 62 municípios baianos. Destes, 49 são brasileiros.

Na última terça, 22, a presidente Dilma Rousseff transformou a Medida Provisória (MP) do Programa Mais Médicos em lei. Na ocasião, ele informou que estima que 13 mil médicos participem do programa até 2014.

