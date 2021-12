CSN pede novo prazo para entrega completa de ônibus com ar em Salvador

A Concessionária Salvador Norte (CSN) solicitou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) a extensão do prazo para entrega da frota de 81 ônibus climatizados à prefeitura. A CSN havia previsto a entrega dos coletivos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Inicialmente, a circulação de 30 ônibus estava prevista para outubro. Em entrevista ao programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, no dia 4 de outubro, o secretário de mobilidade de Salvador, Fábio Mota, já havia citado um pedido de dilatação de prazo feito pela empresa.

"A CSN nos informou através de correspondência, e também enviou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), neste documento foram anexadas as notas fiscais dos 30 ônibus que eles compraram e pedindo dilatação de prazo, colocando a nova programação, dizendo que em função da quantidade de veículos pelas montadoras e pela quantidade de crédito eles entregariam 30 ônibus até 30 de outubro e 50 ônibus até 30 de dezembro", explicou.

A nova previsão agora é de que a concessionária esteja com parte da frota nas ruas no mês de novembro. Posteriormente, o restante dos ônibus serão ainda adquiridos.

A Concessionária Salvador Norte (CSN) informou, na tarde desta quinta-feira, 24, que o pedido de extensão no prazo no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente à renovação da frota decorre dos trâmites para obtenção de financiamento. "Todo o processo já está encaminhado junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a empresa aguarda a liberação dos recursos", afirma em nota.

“Já temos 30 ônibus equipados com ar-condicionado dentro da linha de montagem em Caxias do Sul-RS, com previsão de chegada para novembro”, acrescenta Josimar Sol, diretor executivo da empresa.

